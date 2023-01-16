Женщина и две девочки пострадали на пожаре в Петербурге

Мать с двумя детьми пострадала при пожаре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мать с двумя детьми попала в больницу из-за пожара в их квартире. Их «трешку» на Окраинной улице огонь охватил около двух часов ночь. Пламя полыхало на 30 квадратных метрах. Чтобы его потушить, пришлось задействовать шесть единиц пожарной техники и 28 спасателе .

- 16 января в 1:59 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, улица Окраинная, дом 9 Л. В 3:25 ликвидация открытого горения , пожар локализован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Пострадавшие в результате пожара женщина и две несовершеннолетние девочки госпитализированы врачами скорой помощи. Состояние пациенток уточняется.

Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.