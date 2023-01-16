Мокрый снег с дождем и до +4 градусов обещают в Петербурге в понедельник, 16 января

Сыро, скользко, плюс дождь со снегом. Все, как мы любим. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мокрый снег и +4 на термометре вместо крещенских морозов. Это погода устроила петербуржцам машину времени. Не «выходя» из января они могут «переместиться» в март. По крайней мере по температурным показателям. Если в середине 80-х годов в середине января в городе отмечались морозы за -30, то нынче термометры показывают уверенный плюс.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена теплой периферией циклонического вихря. Он сохранит в регионе облачную погоду, пройдет мокрый снег, переходящий в дожди, а температурные показатели останутся существенно выше нормы, - сообщает метеоцентр «Фобос».

Днем в городе термометры покажут +2...+4 градуса, по Ленобласти будет от -1 до +4. Ветер южных направлений, умеренный. Атмосферное давление пойдет вверх, но не дойдет 11 пунктов до нормы, составив 749 мм ртутного столба.

Завтра и послезавтра в городе почти также тепло.