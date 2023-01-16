Отчим металлической трубкой избил девочку-подростка в Петербурге

Избитую девочку привезли в больницу утром 15 января. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Красногвардейского района Петербурга начала проверку по факту госпитализации 16-летней девочки. Утром 15 января ее привезли в детскую больницу имени Раухфуса с ушибами головы, руки и ноги. По словам школьницы, ее избил отчим.

- Все произошло в квартире на Заневском проспекте около 4 часов утра. Мужчина бил ребенка «металлической палкой», - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей головы, левой руки и левой голени. Состояние пациентки удовлетворительное. ее жизни ничего не угрожает.

Сейчас правоохранительные органы проверяют рассказ школьницы и опрашивают ее родных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.