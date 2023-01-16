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НовостиПроисшествия16 января 2023 6:14

Встречная машина подлетела на метр на оторвавшемся от «Газели» колесе на Дороге Жизни

Видео ДТП сняла камера авторегистратора
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Ленобласти машина подлетела на колесе от "Газели".

В Ленобласти машина подлетела на колесе от "Газели".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Неудачно прошел вечеру двух водителей, встретившихся на Дороге Жизни. Шофер «Газели» прямо на ходу потерял колесо, а встречный автомобиль подлетел на метр вверх, наехав на это самое колесо в темноте.

- Дорога Жизни. Темно, фонарей нет. Впереди едет «Газелька», на ровном месте отваливается у нее колесо. Так как колесо в темноте не видно, на встречке машина подлетела аж на метр, - пишут очевидцы ДТП в телеграм-канале «Мегаполис».

По словам свидетелей аварии которые ехали сзади «Газели» и все видели своими глазами, водитель подлетевшей машины смог удержать авто на дороге и не улететь в кювет или в деревья. О пострадавших очевидцы не сообщают.

Запись момента ДТП с видеорегистратора поможет полиции установить виновника аварии.