Встречная машина подлетела на метр на оторвавшемся от «Газели» колесе на Дороге Жизни

В Ленобласти машина подлетела на колесе от "Газели". Фото: Олег ЗОЛОТО

Неудачно прошел вечеру двух водителей, встретившихся на Дороге Жизни. Шофер «Газели» прямо на ходу потерял колесо, а встречный автомобиль подлетел на метр вверх, наехав на это самое колесо в темноте.

- Дорога Жизни. Темно, фонарей нет. Впереди едет «Газелька», на ровном месте отваливается у нее колесо. Так как колесо в темноте не видно, на встречке машина подлетела аж на метр, - пишут очевидцы ДТП в телеграм-канале «Мегаполис».

По словам свидетелей аварии которые ехали сзади «Газели» и все видели своими глазами, водитель подлетевшей машины смог удержать авто на дороге и не улететь в кювет или в деревья. О пострадавших очевидцы не сообщают.

Запись момента ДТП с видеорегистратора поможет полиции установить виновника аварии.