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НовостиОбщество16 января 2023 6:35

Завхоз РНБ написал обращение в Следственный комитет на директора Российской национальной библиотеки

Причиной стало состояние исторического здания библиотеки на Фонтанке
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
На директора РНБ Владимира Гронского написали заявление в СК.

На директора РНБ Владимира Гронского написали заявление в СК.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Скандал разгорается внутри «Российской национальной библиотеки». Завхоз, а точнее руководитель административно-хозяйственного отдела РНБ Вячеслав Федоров написал обращение в Главное управление Следственного комитета России по Петербургу. Причиной стало состояние исторического здания библиотеки на набережной Фонтанки и деятельность директора РНБ.

- С сентября 2022 года проводятся ремонтные работы на объекте культурного наследия «институт Екатерининский» по адресу: набережная реки Фонтанки, 36. Я был свидетелем, что работы проводились с нарушением законодательства, - говорится в тексте обращения в СК, опубликованном в телеграм-канале «А и Б в РНБ»

Завхоз отмечает, что он докладывал директору РНБ Гронскому о повреждении фондов, но тот никаких шагов не принял. Поэтому Федоров обратился в Следком, чтобы уже там проверили ситуацию и дали оценку как деятельности строителей, так и руководства библиотеки.