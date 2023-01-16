Билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам

Билайн бизнес и ООО «Техномер» подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области IoT. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Билайн бизнес и ООО «Техномер» подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области IoT.

Компания будет оснащать «умные» газовые счетчики универсальными сим-картами со специализированным тарифным планом.

ООО «Техномер» является одним из перспективных производителей узлов учета газа, выпускающих интеллектуальные приборы, как, например, СМТ Смарт. Прибор, оснащенный модемом для передачи данных, выполняет свою функцию на базе телеметрии. Счетчик в автоматическом режиме определяет объём потребленного газа и отправляет данные на сервер компании-поставщика ресурсов. Это помогает избежать начислений по установленному нормативу. Если прибор получает сигнал об утечке, то он, при помощи специального клапана перекрывает подачу газа и оповещает пользователя в мобильном приложении и специальную службу о внештатной ситуации.

билайн бизнес предложил для данного проекта комплексное решение, в основе которого лежит универсальная сим-карта, работающая в сетях всех операторов. Благодаря встроенному программному обеспечению сим-карта автоматически выбирает оператора с самым сильным и устойчивым сигналом и подключается к нему.

Екатерина Землянова, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»:

«Нам очень часто приходится глубоко погружаться в процессы и задачи наших заказчиков. И когда мы видим процесс, который можно оптимизировать или существенно улучшить при помощи наших продуктов или даже «произвести» что-то совершенно новое – мы всегда с огромным удовольствием это делаем. Так получилось и в этот раз. Я уверена, что решение, в скором времени, станет достаточно популярным среди ресурсоснабжающих организаций».

Владимир Левандовский, директор по развитию ООО «Техномер»: «Реализуема программа газификации Российской Федерации должна к 2030 году обеспечить 100% возможность подачи газа в каждый дом. В этой связи для нас очень важно иметь надежную связь с приборами учета, поскольку от качества этой связи зависит не только корректность передачи данных, но и сам факт работы учётного оборудования. Тарифный план, который мы будем использовать в своих приборах учета расхода газа, предусматривает необходимый объём трафика, который расходуется в течение всего периода поверки счетчика».