Карманника-рецидивиста поймали за кражу двух «Айфонов» у петербурженок в транспорте

В Петербурге задержали карманника из-за краж двух "Айфонов". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники петербургского управления Угрозыска нашли и задержали карманника-рецидивиста, которого подозревают в краже двух «Айфонов» у пассажирок в транспорте. Одно преступление произошло в мае, а второе - в августе.

- Смартфоны «карманник» продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, мужчине нигде не работал постоянно. Деньги на жизнь он добывал воровством в транспорте. Ранее 41-летний петербуржец уже был неоднократно судим по аналогичным статьям Уголовного кодекса.

Задержали его дома, в квартире на Северном проспекте. Если подозрения сыщиков подтвердятся, карманника ждет новый срок.