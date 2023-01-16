Производство одежды в Петербурге выросло в 2 раза за 2022 год

Производство одежды в Петербурге выросло за 2022 год в два раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга подвел итоги ушедшего 2022 года. Специалисты отметили. что тольк за 11 месяцев года в городе в два раза выросло производство одежды. Об этом 15 января 2023 год сообщает РБК.

- Одежду стали производить в 2,2 раза больше, а изделий из текстиля на 40 процентов, - отметили в комитете.

Всего же индекс промышленности в Петербурге за год составил 104,7 процента, с учетом того, что средний показатель по России почти 100 процентов. Отмечается, что большой рост связан с государственным заказом на военную экипировку.

- Три месяца, начиная с сентября, для предприятий, которые производили военное обмундирование-форму, обувь, предметы быта — были «золотыми». Многие заказы предприятия получали напрямую из Москвы и регионов Юго-Запада России», - рассказала исполнительный директор Союза производителей изделий легкой промышленности (СПИЛП) Светлана Молчанова.