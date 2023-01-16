Мужчина зарезал свою возлюбленную на Пулковском шоссе в Петербурге

Сожителя задержали за убийство женщины на Пулковском шоссе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал свою возлюбленную. Причем, труп женщины обнаружил ее бывший муж, когда пришел навестить экс-родственницу. Трагедия произошла в квартире дома на Пулковском шоссе. Об этом 16 января 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 15 января в полицию Московского района поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире дома 30 по Пулковскому шоссе он обнаружил труп своей бывшей жены, которой было 48 лет, - рассказали в полиции.

Всего несколько часов потребовалось оперативникам, чтобы найти подозреваемого. Вскоре у дома 20 по Киевской улице они задержали 46-летнего безработного сожителя убитой женщины. Выяснилось, что еще 6 января во время ссоры он зарезал свою сожительницу ударами ножа в шею.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.