Мошенники выманили более 5 млн рублей у пенсионерки из Петербурга

Полицейские разыскивают мошенника, похитившего у пенсионерки из Петербурга 5 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге очередная пенсионерка стала жертвой мошенников. 15 января 2023 года 72-летняя женщина обратилась в полицию Кировского района и рассказала, что ее обманули лже-сотрудники банка. В итоге она потеряла более 5 миллионов рублей. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Женщина рассказала, что 10 января ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сообщил пенсионерке, что с ее счетов якобы пытаются украсть деньги и предложил их срочно перевести на "безопасный" счет. Женщина согласилась и перевела мошенникам 5 120 000 рублей, - рассказали в полиции.

После того пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся оперативные действия, направленные на поиск преступников.