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НовостиЭкономика16 января 2023 7:52

Центр машиностроения и логистики за 20 миллиардов рублей построят в Колпино

Его создаст Объединенная судостроительная корпорация
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Новый машиностроительный центр построят в Колпино.

Новый машиностроительный центр построят в Колпино.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) определилась с местом строительства нового центра машиностроения и логистики. Площадкой для него станет промзона «Ижорские заводы» в Колпино.

- Земельный участок, находящийся в собственности Петербурга, предоставлен в аренду для проведения инженерных изыскательских работ, - пишет «Деловой Петербург».

Общая площадь, которую займет центр, составит 25 гектаров. На них в течение 10 лет будет построено производство отечественных комплектующих для судостроения. Предполагается, что продукция центра будет поступать на верфи Петербурга.

Инвестиции в проект составят 20 миллиардов рублей, появление центра даст Колпино еще 1,5 тысячи рабочих мест.