Центр машиностроения и логистики за 20 миллиардов рублей построят в Колпино

Новый машиностроительный центр построят в Колпино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) определилась с местом строительства нового центра машиностроения и логистики. Площадкой для него станет промзона «Ижорские заводы» в Колпино.

- Земельный участок, находящийся в собственности Петербурга, предоставлен в аренду для проведения инженерных изыскательских работ, - пишет «Деловой Петербург».

Общая площадь, которую займет центр, составит 25 гектаров. На них в течение 10 лет будет построено производство отечественных комплектующих для судостроения. Предполагается, что продукция центра будет поступать на верфи Петербурга.

Инвестиции в проект составят 20 миллиардов рублей, появление центра даст Колпино еще 1,5 тысячи рабочих мест.