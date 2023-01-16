Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 января 2023 8:04

Молодой африканец изнасиловал 52-летнюю петербурженку в Александровском парке

Обвинение 24-летнему гражданину Туниса предъявили следователи СК
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК предъявил обвинение молодому африканцу, подозреваемому в изнасиловании 52-летней петербурженки.

СК предъявил обвинение молодому африканцу, подозреваемому в изнасиловании 52-летней петербурженки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские сыщики задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в Александровском парке. По версии следствия, все произошло в ночь с 13 на 14 января этого года. Неизвестный напал на 52-летнюю прохожую, избил ее и изнасиловал. Под подозрение попал молодой африканец.

- Следственным отделом по Петроградскому району предъявлено обвинение 24-летнему гражданину Туниса в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Петербургу.

По данным осведомленного источника, изнасилование произошло около трех часов ночи возле кафе. А пострадавшую привезли в больницу в 4:30 с переохлаждением и алкогольной интоксикацией.