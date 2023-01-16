Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины напротив храма в Котлах Ленобласти

Сотрудниками полиции задержан гражданин за убийство в Кингисеппском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в убийств человека напротив храма в деревне Котлы Кингисеппского района. Трагедия произошла 14 января 2023 года. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В полицию поступило сообщение о том, что в доме напротив храма в деревне Котлы, произошло убийство. Оперативно прибывшим на место происшествия нарядом полиции в доме 98 обнаружен труп 60-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти, - рассказали в полиции.

Убийцу нашли очень быстро. Спустя пару часов, в той же деревне, по подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам, сотрудниками полиции задержан 53-летний мигрант. Установлено, что он вместе с хозяином дома выпивал, у них произошла ссора и гость зарезал 60-летнего мужчину.

Возбуждено уголовное дело.