Дорожники приступили к уборке последствий оттепели в Петербурге

Дорожные предприятия ликвидируют последствия оттепели в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дорожные службы Санкт-Петербурга приступили к уборке последствий оттепели. Уже пару дней в городе стоит плюсовая температура, и все горы снега, которые намело перед этим, потекли и превратились в гололед и лужи. Об этом 16 января 2023 года рассказали в комитете по благоустройству.

- Зимняя сказка закончилась, белый снег уходит, превращаясь в лед и воду, стекающую с газонов на дороги и тротуары. Предприятиям дали распоряжение обратить пристальное внимание на состояние патрубков, следить за их чистотой, чтобы талая вода беспрепятственно уходила в систему городской канализации, - рассказали в комитете.

Сейчас часть машин вывозит остатки снега, другая часть обрабатывает город противогололедными материалами. Только за сутки ушло 476 тонн песко-соляной смеси и технической соли.

Утром в понедельник, 16 января, на улицы вышли более 800 машин, которые приводят в порядок улицы и устраняют скользкость. Также трудятся более 900 дворников.