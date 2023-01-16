Новогодние фото и видео способствовали увеличению трафика в сети билайн почти на треть

Фото: пресс-служба билайн

Билайн подвел итоги работы сети мобильной связи в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. Сеть оператора традиционно успешно справилась с нагрузками. При этом клиенты билайн существенно увеличили потребление мобильного интернета по сравнению с тем же периодом прошлого года.*

31 декабря, в новогоднюю ночь и в первый день 2023 года в Петербурге более чем на 30% вырос трафик в cети 4G, обеспечивающей скоростной интернет-доступ.

Видеозвонки, праздничные видеоролики, открытки в соцсетях и мессенджерах – пользователи все чаще выбирают эти и другие способы для поздравления близких. Это подтвердил предновогодний опрос, проведенный билайн с помощью собственного сервиса «Мобильные опросы» среди своих клиентов в Петербурге. 35% респондентов тогда заявили о готовности воспользоваться видеосвязью для поздравлений родных, а 41% отправляют открытки в мессенджерах или соцсетях. При этом 94% опрошенных заявляли, что их устраивает качество мобильного интернета билайн во время новогодних праздников.**

Значительное количество респондентов (36%) поздравляют своих близких с Новым годом по телефону. Однако число тех, то выбирает голосовую связь, с каждым годом сокращается. Судя по внутренней аналитике билайн, общая продолжительность телефонных звонков петербуржцев в этом году оказалась на 15% меньше, чем в прошлые новогодние праздники.

Высокая интернет-активность сохранялась и после встречи Нового года: среднесуточный объем использования мобильного интернета с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года у абонентов билайна в Петербурге вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Все больше клиентов пользуются современными смартфонами, поддерживающими стандарт 4G. В результате доля трафика в сети 4G выросла на 8% по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами. В 2023 году уже 96% трафика в городе проходило через сеть 4G.

*по данным внутренней аналитики билайн

** Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов – 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

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