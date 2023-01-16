Водителей предупредили об обледенении асфальта на дамбе Петербурга

Водителей предупреждают о гололеде на дамбе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургских автомобилистов предупредили об опасности гололеда на дамбе. В ближайшие несколько дней город будет жить при температурных качелях, когда днем приходит оттепель, а ночью подмораживает. В этом и таится опасность.

- При переходе к отрицательным температурам и влажном морском ветре возможно внезапное обледенение отдельных участков автодороги. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

Напомним, что из-за аномального потепления в середине января в Петербурге начали прорастать цветы, а на Крещение, когда должны приходить знаменитые крещенские морозы, синоптики обещают до +5 градусов.

Зима вернется в город только к 20 числам января.