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НовостиОбщество16 января 2023 10:03

Морозы вернутся в Петербург в третьей декаде января

Ближайшую неделю в городе продолжится оттепель
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Морозы вернутся в Петербург в третьей декаде января

Морозы вернутся в Петербург в третьей декаде января

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наступила оттепель. На этот раз она станет очень продолжительной. Главный синоптик города Александр Колесов 16 января 2023 года рассказал, что теплая погода задержится в Петербурге всю вторую декаду месяца, а похолодание начнется только в третьей декаеде.

- Теплая погода в нашем регионе простоит еще и всю вторую половину второй декады января, и только в третьей декаде снова в Санкт-Петербург придут отрицательные температуры, но, скорее всего, погода будет слабоморозная. А вот с красивым снегом пока уверенности нет, похолодание будет связано с антициклоном, поэтому снега там будет очень мало, - рассказал синоптик.

На Крещение традиционных морозов тоже не будет. На православный праздник в Петербурге ожидается до плюс 5 градусов и дождь.