Пьяный дворник ранил ножом двух женщин в Петербурге

Сотрудниками полиции задержан гражданин ранивший ножом двоих женщин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге дворник напал на двух женщин и изрезал их ножом. 15 января 2023 года в полицию Выборгского района поступило сообщение о поножовщине в одной их коммунальных квартир дома 4 по Лесному проспекту. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- На вызов сразу же прибыли сотрудники полиции. На месте они задержали ранее судимого 35-летнего мужчину, который работает дворником, - рассказали стражи порядка.

Выяснилось, что в тот вечер, около 23:10 часов, мужчина распивал с двумя женщинами 41 года и 50 лет горячительные напитки. У них завязалась ссора и дворник напал на собутильниц.

Женщин госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.