Новые дома с детскими садами и школой построит СПб Реновация в Курортном районе Петербурга

Новые дома построит СПб Реновация в Курортном районе Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«СПб Реновация» продолжил обустраивать Курортный район Санкт-Петербурга. Застройщик получил разрешение на строительство второй очереди ЖК «Курортный квартал». Это два новых дома, а также детские сады для 220 детей и школа на 1,1 тысячу мест. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

- Общая жилая площадь двух домов на 719 квартир составит более 26 тысяч квадратных метров. Высотность дома составит от 8 до 9 этажей, предусмотрен встроенно-пристроенный паркинг на 499 мест, - сообщил застройщик.

«СПб Реновация» Курортный район обустраивает уже не первый год. Пять первых корпусов ЖК «Курортный квартал» были сданы еще в 2020 году. Это порядка 87 тысяч квадратных метров жилья.

Строительство ЖК проводится по программе «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». Раньше на месте, где сейчас возводятся новые дома и различная инфраструктура для жизни находился военно-морской городок. Еще до завершения строительства в 2016 году 15 семьям из этого городка «СПб Реновация» предоставила новые квартиры в квартале Ржевка. В 2021 году для расселения было передано почти 2,5 тысячи «жилья» уже в новых, построенных корпусах.