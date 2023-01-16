Уголовные дела завели на четырех мужчин в Петербурге с «липовыми» водительскими правами

В январе в отношении четырех мужчин, предъявивших «липовые» водительские удостоверения, возбуждены уголовные дела Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала января 2023 года в Санкт-Петербурге уже возбудили четыре уголовных дела на мужчин, которые катались за рулем автомобилей с "липовыми" водительскими правами. Все случаи зафиксированы до 9 января. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по городу и области.

- В 2 часа ночи 1 января у дома 2 по проспекту Косыгина в Красногвардейском районе был остановлен автомобиль «Рено Логан», под управлением 26-летнего гражданина среднеазиатского государства, у которого были поддельные права, - рассказали в инспекции.

Еще двоих поймали 8 января. Одного утром на дороге от Петербурга в Колтуши. Им оказался 22-летний мужчина. Второго, 29-летнего водителя, поймали вечером у 145/2 по Лиговскому проспекту. Последний случай произошел в ночь на 9 января. 31-летнего водителя с "липовыми" правами задержали у дома 1 по Петрозаводской улице.

Всем виновным грозит штраф в размере 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев.