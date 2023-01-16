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НовостиОбщество16 января 2023 11:59

Крещенских морозов не будет в Петербурге

Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Крещенских морозов не будет в Петербурге

Крещенских морозов не будет в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционных крещенских морозов в Санкт-Петербурге в этом году не будет. Обычно в ночь на Крещение стоят трескучие морозы до минус 15-20 градусов. Но в 2023 году люди, которые отправятся окунаться в купели, могут почувствовать себя в "джакузи". Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- По последним данным погоду должен определять южный циклон, поэтому осадки ожидаются в виде дождя, а температура воздуха снова очень высокая до 3-5 градусов выше нуля, - сообщил синоптик.

По прогнозам, оттепель продержится в Петербурге как минимум до конца текущей недели. После температура начнет понижаться, но серьезных морозов не ожидается. Снежных дней также будет очень мало.