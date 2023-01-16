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НовостиОбщество16 января 2023 12:35

МЧС Петербурга рассказало о правилах безопасности при купании в купели на Крещение

Окунаться разрешается только в специально подготовленных для этого местах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
МЧС рассказали о правилах безопасности при окунании в купель

МЧС рассказали о правилах безопасности при окунании в купель

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 января 2023 года православные верующие отпразднуют один из главных церковных праздников - Крещение Господне. Традиционно в честь праздника проводится омовение в крещенской проруби. Но, окунаясь в ледяную воду, важно соблюдать строгие правила, чтобы праздник не закончился трагедией. Об этом рассказали в МЧС Санкт-Петербурга.

- Окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей, - рассказали спасатели.

Нельзя нырять в прорубь с головой, чтобы избежать сужения сосудов. Перед купанием следует разогреться, в воде находиться не более 1 минуты, чтобы не переохладиться, а после также важно быстро переодеться в сухие и теплые вещи.

Важно помнить, что существуют противопоказания. Окунаться в прорубь нельзя тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, венерические заболевания, ОРВИ, глаукома, сахарный диабет, язва желудка и многие другие заболевания.