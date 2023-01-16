Парк «Остров фортов» и сквер «Инчхон» соединят набережной

Набережная в Кронштадте соединит парк «Остров фортов» и сквер «Инчхон» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кронштадте появится новая пешеходная набережная. Она соединит парк «Остров фортов» и сквер «Инчхон». Правительство Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым утвердили проект планировки пешеходной зоны. Об этом 16 января 2023 года сообщили в Смольном.

- Проект «Остров фортов» – один из самых крупных и знаковых в Петербурге. Теперь здесь появится удобная набережная с велодорожкой и спусками к воде, - сказал градоначальник.

Набережная растянется на 2,8 километров. Ширина ее составит 4,5 метра, а в некоторых местах до 6 метров. Разумеется, на набережной сделают и дорожки для велосипедистов, а также удобные спуски в воде.

Обустройство набережной пройдет в два этапа. Она позволит большему количеству людей принять участие в праздничных мероприятиях в акватории Каботажной гавани и на Кронштадтском рейде.