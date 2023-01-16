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НовостиОбщество16 января 2023 13:25

В Смольном рассказали, что делать, если не работает валидатор в транспорте

В Смольном не намерены менять валидаторы в общественном транспорте Петербурга
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Если валидатор не работает из-за технического сбоя, то это не проблемы пассажира. Он может ехать. В теории.

Если валидатор не работает из-за технического сбоя, то это не проблемы пассажира. Он может ехать. В теории.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комитете по транспорту Петербурга заявили, что не видят оснований для замены валидаторов в общественном транспорте. На сбои в системе оплаты проезда ранее жаловались жители. В частности те, кто платит банковской картой, а не «Подорожником». Чиновники проблему признают, но не считают массовой.

- Случаи сбоев в работе оборудования могут быть связаны с неустойчивой связью между транспортом и основным сервером на отдельных участках некоторых маршрутов, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на Комтранс.

При этом причин для замены валидаторов нет. Если не работает оборудование, размещенное на поручне, оплату может принять кондуктор, если он работает на маршруте. Если же карта не срабатывает и на его валидаторе, то у пассажира могут попросить оплатить проезд наличными деньгами.

При этом кондукторы «не должны» выгонять пассажира из салона, если оплата картой или проездным невозможна из-за технического сбоя. При спорных случаях горожанам советуют звонить на горячую линию «Организатора перевозок»: 576-55-55.