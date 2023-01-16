Новую улицу построят рядом с новым ЖК. Фото: gov.spb.ru

Новую улицу построят на юге Петербурга. Об этом стало известно по результатам рабочего заседания городского правительства. Магистраль улучшит транспортную ситуацию двух районов: Петродворцового и Красносельского, дав дополнительную связь с КАД.

- Эта улица позволит улучшить транспортную доступность крупных жилых кварталов. Она также свяжет их с Кольцевой автомобильной дорогой, - приводит слова губернатора Петербурга Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Улица, протяженностью полтора километра, протянется от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Проект предусматривает создание тротуаров и велодорожек. Сроки ввода объекта в строй, как и источник финансирования, пока не называются.