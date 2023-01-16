Суд заставил снять решетки с окон петербуржца, страдающего манией преследования

Суд заставил снять решетки с окон петербуржца с манией преследования. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Петербурга, страдающего манией преследования, заставят снять решетки с окон квартиры. Такое решение принял Приморский райсуд город на Неве. Причиной стало обращение Жилкомсервиса, которому не понравилась самовольная установка не согласованных элементов.

- Истец просил суд об обязании демонтировать решетки в количестве 5 штук, размещенные у квартиры дома по набережной Черной речки, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На заседание пришла женщина, проживающая в квартире. Она пояснила, что ее муж страдает манией преследования. И решетки помогают ему спокойно жить и спать. Кроме того, защищают от воров.

Но суд доводы отверг, так как установка решеток меняет вид фасада дома, а значит, должна быть одобрена всеми собственниками, чего сделано не было. Посему решетки надо убрать. А еще заплатить шесть тысяч рублей за судебные расходы, как проигравшая сторона.