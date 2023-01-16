ЗакС запретит продавать детям и подросткам газ для зажигалок в Петербурге

ЗакС запретит продавать детям и подросткам зажигалки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге собираются запретить магазинам продавать детям и подросткам газ для зажигалок. Законодательное собрание уже закончило работу над соответствующим законопроектом. Об этом 16 января 2023 года в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал депутат парламента Денис Четырбок.

- Сейчас на повестке дня стоит вопрос о запрете продажи зажигалок и газа для них детям. Мы закончили готовить текст инициативы и вскоре вынесем его на обсуждение на заседании. Дело в том, что есть статистка у правоохранительных органов: до 10 случаев в год когда дети умирают, надышавшись этим газом. И это только зарегистрированные случаи, - отметил Четырбок.

Помимо этого парламентарий отметил и проблему вейпов. Ранее в Петербурге уже было запрещено продавать детям и подросткам электронные курительные устройства, однако с начала года известно уже о двух случаев смерти несовершеннолетних из-за вейпов. Полиция проводит проверку.