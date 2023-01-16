Жители Петербурга и Ленобласти заняли второе место в рейтинге аккуратных водителей России

Петербуржцы вошли в топ рейтинга аккуратных водителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водители Петербурга и Ленобласти признаны одними из самых аккуратных автолюбителей России. В рейтинге по стране они занимают второе место, сразу после жителей Пермского края. В этом году в наших регионах зафиксировано не более 0,3% ДТП суммарно за год.

- В целом по стране жители России за год стали ездить намного аккуратнее. Число аварий сократилось на 26%, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на аналитиков Страхового Дома ВСК.

Водители Воронежской области заняли в этом рейтинге третье место. Четвертыми по аккуратности стали автолюбители из Красноярского края. Больше всего аварий из-за невнимательных водителей в 2022 году произошло в Ростовской области, Башкортостане, Тверской области и Челябинской области.