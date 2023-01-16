База данных о состоянии дорог и грядущем ремонте появится в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Законодательное собрание Санкт-Петербурга решило дать возможность автомобилистам отслеживать состояние дорог и контролировать ремонт "дырок". Смольный будет обязан вносить в федеральную базу данные о состоянии конкретных дорог и сведения о грядущем ремонте. Об этом 16 января 2023 года в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал депутат Денис Четырбок.

- Сейчас на федеральном уровне функционирует единая база состояния дорог, но она не совсем информативна. Нашими поправками мы предлагаем наделить правительство города полномочием, по которому комитет по транспорту будет направлять не только актуальные сведения о состоянии дорог, но и информацию о том, какие виды ремонта будут проходить на дороге или ее участке, а также когда, - рассказал парламентарий.

Эта база открыта, поэтому каждый житель города сможет узнать, когда будет долгожданный ремонт той или иной "дырки", либо даже пожать жалобу, чтобы дорогу включили в ближайший список на ремонт. Ожидается, что такие полномочия комитет получит к середине года.