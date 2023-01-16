Протяженность участка составит 1,1 километр Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый участок Цитадельского шоссе построят в Кронштадте. Вопросы дальнейшей работы в этом направлении обсудили на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

- Президент дал поручения по развитию улично-дорожной сети Кронштадта. Должны быть построены новые дороги и реконструированы существующие, – отметил Александр Беглов.

На Цитадельском шоссе построят четырехполосный участок до улицы Адмирала Грейга. Его протяженность составит 1,1 километр. Там появятся остановки общественного транспорта, тротуары и велодорожки. На разделительной полосе разместят пешеходный бульвар.

Кроме этого, специалисты планируют реконструировать участок Кронштадтского шоссе. Дорогу протяженностью почти два километра отремонтируют от КЗС до Цитадельской дороги.