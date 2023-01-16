Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 16:07

Новый участок Цитадельского шоссе построят в Кронштадте

Протяженность участка составит 1,1 километр
Анастасия НУРАДИЛОВА
Протяженность участка составит 1,1 километр

Протяженность участка составит 1,1 километр

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый участок Цитадельского шоссе построят в Кронштадте. Вопросы дальнейшей работы в этом направлении обсудили на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

- Президент дал поручения по развитию улично-дорожной сети Кронштадта. Должны быть построены новые дороги и реконструированы существующие, – отметил Александр Беглов.

На Цитадельском шоссе построят четырехполосный участок до улицы Адмирала Грейга. Его протяженность составит 1,1 километр. Там появятся остановки общественного транспорта, тротуары и велодорожки. На разделительной полосе разместят пешеходный бульвар.

Кроме этого, специалисты планируют реконструировать участок Кронштадтского шоссе. Дорогу протяженностью почти два километра отремонтируют от КЗС до Цитадельской дороги.