Владельцы Дома быта выступили против его сноса ради вестибюля станции «Театральная»

На месте Дома быта хотят построить вестибюль станции метро Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге планируют снести Дом быта на Лермонтовском проспекте для строительства станции метро «Театральная». Собственники здания таким решением не довольны и даже собираются обращаться в суд. Работники Дома быта написали уже 2,5 тысячи жалоб. Но компромисса пока нет.

- Дом бытового обслуживания был построен в 1969 году. Сейчас здание принадлежит АО «Услуга». 44,2 процента уставного капитала принадлежат генеральному директору Юрию Филатову, - пишет «Деловой Петербург».

Как сообщает Юрий Филатов, сейчас в Доме быта работают 100 малых предприятий, сотрудниками которых являются 600 человек. Ежегодно к ним обращаются 600 тысяч человек. Чиновники готовы отдать один миллиард рублей за здание. Эксперты оценивают эту сумму как достойную цену объекта.