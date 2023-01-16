Катание на горке в Севкабель Порту сделали бесплатным с понедельника по четверг

Покататься на ватрушке бесплатно можно с 11.00 до 17.00. Фото: Севкабель Порт

На Горке у моря теперь можно будет прокатиться бесплатно. Севкабель Порт запустил акцию – арендовать быструю ватрушку можно с понедельника по четверг с 11:00 до 17:00. О правилах безопасности и правильном катании на ватрушке посетителям зоны отдыха расскажут инструкторы.

- Бесплатные билеты на горку доступны только в кассах. Взрослые могут прокатиться только по одному, а детей до 14 лет будут пускать и вдвоем на одну ватрушку. При этом с детьми должны быть родители, даже если кататься с ребенком они не планируют, - сообщает пресс-служба Севкабель Порта.

Кроме этого, с понедельника по четверг до 16:30 будет действовать скидка для желающих прокатиться на коньках. Акцию запустили в преддверии Татьяниного дня. Наличие студенческого билета – обязательно. Билеты со скидкой можно приобрести только в кассе.