Процедура увольнения сотрудников началась на заводе Hyundai в Петербурге

Сейчас в простое находятся 2180 сотрудников Фото: Олег ЗОЛОТО

С завода Hyundai в Петербурге начали увольнять сотрудников. Процедура пройдет в два этапа. Сначала работники подпишут соглашение и сдадут форму и инструменты, а во второй визит будут подписаны остальные документы, сданы ключи и пропуски.

- Автомобильный завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" сообщил в службу занятости Петербурга о простое с 1 по 31 января этого года, - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по труду и занятости населения Петербурга.

Сейчас в простое находятся 2180 сотрудников завода корейского концерна Hyundai. По предварительной информации, процесс увольнения работников будет длиться до 17 февраля. Выпуск автомобилей был прекращен еще в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.