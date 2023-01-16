Собственники торговых центров Петербурга активно продают помещения с арендаторами Фото: Олег ЗОЛОТО

Собственники торговых центров в Петербурге начали продавать помещения с арендаторами. Причиной этого, возможно, стало закрытие многих магазинов и снижение доходов собственников. Однако в первую очередь, владельцы избавляются от территорий, где работают кинотеатры. Не исключено, что сложившая ситуация стала последствием кризиса из-за запрета на иностранные фильмы.

- В публичном поле можно найти и предложения по продаже площадей с арендаторами-ресторанами и, казалось бы, стабильным ритейлом именно в торговых комплексах, пишет «Мойка 78».

Кроме этого, от собственников площадей в торговых центрах появляются объявления об обмене территории в ТЦ на базу отдыха, ферму или отель в Петербурге или Ленобласти. Желающие совершить такую сделку готовы рассматривать даже бизнес, который не приносит прибыли.