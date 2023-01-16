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НовостиПроисшествия16 января 2023 18:29

Вылетевший в кювет лесовоз засыпало бревнами в Ленобласти

Водитель машины не мог выбраться без помощи спасателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Спасатели помогали водителю лесовоза. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели помогали водителю лесовоза. Фото: t.me/acclenobl

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области помогали водителю после жуткого ДТП в понедельник, 16 января. Происшествие случилось на автодороге недалеко от деревни Суббоченица. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Водитель лесовоза не справился с управлением, перевернулся и вылетел в кювет, - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль засыпало бревнами. О состоянии водителя не сообщается, но, судя по всему, он остался жив. Спасатели поисково-спасательного отряда из Лодейного Поля вместе с сотрудниками Леноблпожспаса помогали водителю выбраться из автомобиля. Специалисты передали мужчину сотрудникам скорой помощи.