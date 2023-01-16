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НовостиОбщество16 января 2023 19:40

76 человек остались работать на заводе Toyota в Петербурге

На предприятии завершилась процедура увольнения
Анастасия НУРАДИЛОВА
На предприятии завершилась процедура увольнения

На предприятии завершилась процедура увольнения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заводе Toyota в Петербурге остались работать 76 человек, несмотря на то, что процедура увольнения сотрудников уже закончилась. Всего в российском штате автоконцерна остаются 277 человек.

- Запланированные ранее на заводе организационно-штатные мероприятия завершены, - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс службу Toyota.

С большинством сотрудников соглашения были расторгнуты в начале декабря. Тогда в петербургском штате числились оставшиеся 137 работников. До этого были расторгнуты 1,8 тысяч соглашений. 16 января стало известно о завершении увольнений.

Общая численность персонала предприятия составляла 1937 человек. Каждый сотрудник получил по 12 средних зарплат и компенсацию расходов на переобучение и повышение квалификации.