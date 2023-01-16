Женщина погибла и пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти

Авария случилась в районе деревни Чудцы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина погибла в жутком ДТП на автодороге Вологда-Новая Ладога. Происшествие случилось вечером 16 января в районе деревни Чудцы. Водитель «Газели-Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Короллой».

- В результате ДТП погибла 31-летняя женщина. Водитель и пассажир-женщина были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. 11-летнего подростка отпустили домой после оказания медпомощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Виновник аварии и два его пассажира тоже отправились домой после того, как им оказали медицинскую помощь. Сотрудники ГИБДД проведут проверку и выяснят все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.