Прокуратура проводит проверку после затопления тоннеля на станции Павловск

ЧП произошло из-за неисправности оборудования. Фото: СЗТП

Транспортная прокуратура проводит проверку после затопления пешеходного тоннеля на железнодорожной станции Павловск. Инцидент случился 16 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- По предварительным данным, подтопление пешеходного тоннеля произошло из-за технической неисправности оборудования насосной станции. Силами рабочей бригады поломка была устранена, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомства установят все обстоятельства случившегося и проверят, как дирекция Октябрьской железной дороги соблюдает нормы законодательства. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.