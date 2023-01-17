Мокрый снег, дождь и до -3 градусов прогнозируют в Ленобласти 17 января

Мокрый снег и дождь пройдет в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 17 января. Круглые сутки будет идти мокрый снег и дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. На дорогах ожидается гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Петербуржцы столкнуться с примерно такими же погодными условиями. Скорость южного и юго-восточного ветра в Северной столице достигнет 11 метров в секунду. Температура воздуха поменяется от 0 до двух градусов со знаком плюс в течение суток. В конце дня прогнозируют мокрый снег. Ночью будет повышаться атмосферное давление, а днем – понижаться.