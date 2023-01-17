Пожар произошел в 6-комнатной коммуналке в Петроградском районе

На улице Большая Зеленина горела 6-комнатная коммуналка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар тушили ночью в коммунальной квартире на улице Большая Зеленина, что в Петроградском районе Северной столицы. Звонок на пульт дежурного МЧС поступил в 3:35. На место срочно выехал наряд противопожарной службы.

- По адресу: Петроградский район, улица Большая Зеленина, дом 11, корпус 1 в 6-комнатной коммунальной квартире обгорело напольное покрытие, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС.

Площадь возгорания составила всего половину квадратного метра. В 4:01 спасатели отчитались о ликвидации пожара. На месте ЧП работали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Данных о пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.