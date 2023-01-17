Гребень антициклона принесет мокрый снег и плюсовую температуру в Петербург во вторник, 17 января

Небольшой мокрый снег обещают в Петербурге к вечеру. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оттепель продолжает радовать коммунальные службы Петербурга. Природа сама очистила улицы города от снега и продолжает «уборку». В наступивший вторник синоптики снова обещают плюсовую температуру. И лишь к вечеру может пройти слабый мокрый снег.

- Погоду в Петербурге формирует гребень антициклона. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ближе к вечеру местами пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица, - сообщает метеоцентр «Фобос».

Температура во городе в течение суток составит 0...+2 градуса. В Ленинградской области термометры покажут -3...+2. Ветер юго-восточный умеренный, с резкими порывами. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.