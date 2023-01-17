Петербург вошел в десятку самых курящих регионов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург вошел в десятку самых курящих регионов России. Это выяснили эксперты Национальной системы маркировки товаров «Честный знак». Они составили рейтинг покупки подакцизных табачных изделий. И оказалось, что в Северной столице чаще всего в России покупают рассыпной курительный табак.

- Петербуржцы чаще других россиян приобретают курительный табак. А также табак для кальяна — 834,7 упаковки на тысячу человек взрослого населения, - пишет РБК.

А по числу потребления сигарет город на Неве находится на десятом месте. Сигареты расходятся со скоростью 82,3 тысячи пачек на тысячу жителей за год.

Сильнее всего в России «смолят» жители Магаданской области. Там за прошлый год продано 132,7 тысячи пачек сигарет и папирос в пересчете на тысячу человек.