Труп 14-летней девочки нашли возле дома в Гатчине

В Гатчине нашли мертвую девочку после падения с высоты
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В городе Гатчина Ленинградской области на улице нашли труп 14-летней девочки. Это произошло вечером 16 января 2023 года. Предположительно, подросток выпала из окна. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
- Труп 14-летней девочки-подростка найден в Гатчине. Страшная находка была сделана 16 января около 21:20. Несовершеннолетняя погибла при падении из окна квартиры на 6-м этаже дома на улице Волкова, - рассказал источник.
Известно, что девочка жила в том доме, рядом с которым было найдено ее тело. Семья у нее неполная, на учете не стояла. Мама работает в одном из сетевых магазинов товароведом.
Следователи изучил вещи подростка, после чего возбудили уголовное дело. На данный момент проверки продолжаются.