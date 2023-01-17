Труп 14-летней девочки нашли возле дома в Гатчине

В Гатчине нашли мертвую девочку после падения с высоты Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Гатчина Ленинградской области на улице нашли труп 14-летней девочки. Это произошло вечером 16 января 2023 года. Предположительно, подросток выпала из окна. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Труп 14-летней девочки-подростка найден в Гатчине. Страшная находка была сделана 16 января около 21:20. Несовершеннолетняя погибла при падении из окна квартиры на 6-м этаже дома на улице Волкова, - рассказал источник.

Известно, что девочка жила в том доме, рядом с которым было найдено ее тело. Семья у нее неполная, на учете не стояла. Мама работает в одном из сетевых магазинов товароведом.

Следователи изучил вещи подростка, после чего возбудили уголовное дело. На данный момент проверки продолжаются.