Полиция задержала мужчину за съемку на видео мальчиков в душе спорткомплекса в Петербурге

Петербуржец вел скрытую съемку в душе для мальчиков на Пороховых Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который снимал обнаженных мальчиков в раздевалке спорткомплекса. Делал он это тайно, когда ребята переодевались и мылись в душе. С заявлением в полицию обратился отец одного из мальчиков. Об этом 17 января 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 16 января к правоохранителям обратился отце 13-летнего мальчика. Мужчина рассказал, что в 21:15 в в общей раздевалке спорткомплекса «Атлантика» на проспекте Передовиков неизвестный снимал на видео его сына, когда тот принимал душ, - рассказал источник.

Сотрудники полиции сработали очень оперативно и по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель.

Мужчину доставили в полицию и поместили в камеру временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.