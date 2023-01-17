Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, как правильно окунаться в купель на Крещение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ночь с 18 на 19 января 2023 года православные верующие будут отмечать один из главных православных праздников Крещение Господня. Традиционно все желающие отправляются на омовение в проруби. Специально для этого в Санкт-Петербурге подготовят купели, которые будут находиться под присмотром спасателей и врачей. Также в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как надо правильно окунаться.

- При желании совершить крещенское омовение стоит выбирать только согласованные места, так как они будут специально подготовлены. За безопасностью будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб, - сообщили в ведомстве.

Перед погружением важно разогреться, растереть кожу. Первыми надо погружать в прорубь воду и ни в коем случае не нырять с головой, так как это чревато спазмом сосудов и даже летальным исходом. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.

Адреса 23 крещенских купелей в Петербурге 2023