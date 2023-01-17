Самые необычные имена родившихся в январе детей назвали в Ленобласти

В Ленобласти назвали самые необычные имена малышей, появившихся на свет в январе 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За первую половину января 2023 года в Ленобласти родились 414 детей. Как пишет online47.ru со ссылкой на региональное управление ЗАГСа, среди всех малышей оказались шесть пар двойняшек. Кроме статистики в профильном комитете поделились, какие необычные имена выбирали родители для своих чад. Оказалось, что некоторые мамы и папы явно фанаты древнегреческой и древнеримской мифологии.

- За неполный январь 2023 года родители чаще всего называли своих детей Тимофеем и Викторией. Но нередко отцы и матери проявляли оригинальность – так за две недели в 47 регионе родились Евсей, Оливия, Луна и Никандр, - рассказали в региональном издании.

Добавим, что первая выписка новорожденного в 2023 году в Ленобласти уже состоялась. Недавно из перинатального центра Ленинградской клинической больницы выписали девочку Вику, родившуюся 2 января в 00:40.