Полиция Петербурга задержала мужчину, разыскиваемого за похищение женщины, издевательства и изготовление порно

Похититель невесты, садист и порнограф из Узбекистана задержан в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала жуткого рецидивиста, находившегося в федеральном розыске за ряд преступлений. 30-летний гражданин Узбекистана скрывался в Северной столице, так как его преследовали на родине сразу по пяти уголовным статьям. Об этом 17 января 2023 года рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчину поймали 16 января у дома 100/1 по Ленинскому проспекту. Нелегал находился в межгосударственном розыске, - сообщил источник.

Подозреваемого разыскивали за похищение невесты, принуждение к вступлению в брак, истязание, изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции. Мужчина находится в розыске с декабря 2022 года.

Известно, что мужчина дважды сидел в тюрьме за разбой и грабеж.