Главный синоптик Петербурга рассказал о рекордных 35-градусных морозах в январе

В 1940 году в городе стоял 35-градусный мороз. А сейчас - оттепель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный синоптик Петербург в разгар оттепели вспомнил о крещенских морозах, которые когда то бывали и в городе на Неве. Так, самым холодным 17 января в истории стал день в 1940 году. Тогда термометры метеостанции замерли на отметке 35,6 градуса.

- Это рекорд за весь ряд инструментальных наблюдений с 1881 года, - сообщает в своем телеграм-канале синоптик Александр Колесов.

А в Ленобласти вообще стоял лютый холод. Зимой 1940 года в Лодейном поле отмечали мороз в -54,8 градуса.

По словам синоптика, рекордные морозы были и раньше, может и еще более сильные, но документально их никто не регистрировал. А нынешний год с его плюсом на Крещение, точно не попадет в список самых холодных в истории.