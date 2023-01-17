Гость поджег квартиру после застолья и убил женщину в Ленобласти

Гость после застолья поджег квартиру женщины в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина остался недоволен походом в гости и решил спалить квартиру хозяев. Однако только одной порчей имущества все не обошлось. В пожаре погибла женщина. Трагедия произошла во Всеволожском районе области 16 января 2023 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 16 января около 11:30 загорелась квартира на первом этаже двухэтажного дома 5 в поселка Матокса. После тушения пожара был обнаружен труп 66-летней женщины, - рассказал источник.

После пожара в полицию обратилась 37-летняя хозяйка квартиры. Она рассказала, что у нее в гостях был 42-летний мужчина. Во время застолья со спиртными напитками у них возникла ссора. Гость решил совершить поджог квартиры. В итоге, погибла мать хозяйки квартиры.

Гостя задержали спустя три часа в деревне Куйвози. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.