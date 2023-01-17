Уголовное дело возбудили из-за аварийного состояния дачи Фаберже в Петербурге

По заявлению КГИОП о преступлении в отношении дачи Фаберже возбуждено уголовное дело / Фото: КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга добился возбуждения уголовного дела из-за аварийного состояния дачи Фаберже. Усадьба XIX века располагается в Осиновой Роще. В нее входит дом, конюшня, парк с прудом, фонтан и ледник. Известно, что правообладатель должен был провести капитальный ремонт еще до середины 2022 года, но так обязательства и не исполнил. Об этом 17 января 2023 года сообщили в КГИОП.

- В рамках инспекционного визита установлено, что работы не выполнены, фасады находятся в ненадлежащем техническом состоянии, наблюдается деструкция кирпичной кладки, утрата штукатурного слоя, следы пожара, частично отсутствуют оконные и дверные заполнения. Территория захламлена бытовым мусором. В интерьерах зафиксирована утрата штукатурного слоя, архитектурно-художественных элементов и ограждения парадной лестницы, на полу навалена штукатурка и строительный мусор, - рассказали в комитете.

Очередное судебное заседание назначено на 13 февраля 2023 года.